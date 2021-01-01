Нет. Токены Blum купить нельзя. Если Вам поступило такое предложение вы должны знать, что это SKAM. Поинты Блум можно получить только в приложении Телеграмма занимаясь ежедневным фармингом монет, выполняя задания или игра в игру Blum Drop.
Blum Crypto
&
CosaNostra
Сайт комьюнити крипто проекта Blum. CosaNostra (Наша тема) - это группа опытных криптанов, которые объединились вместе. В команде есть несколько лидеров разного уровня, каждый из которых специализируется в своей области и имеет своих последователей. Наше сообщество - это не просто группа людей, а проект с собственными площадками, мероприятиями, консультантами и многим другим.
Blum — это будущая инновационная криптовалютная биржа, работающая в Telegram
Blum – один из самых многообещающих и основательных проектов 2024 года.
На данный момент пользователей проекта насчитывается более 30 млн и это число только растет, причем достаточно активными темпами. Юзеры зарабатывают Blum коин в непосредственно в Telegram благодаря ряду несложных действий, о которых мы расскажем далее. После старта биржи Blum ее монета начнет торговаться и можно будет продать заработанное – именно поэтому сейчас самое удачное время накапливать этот коин, каждый день очень важен.
Инновация будущей биржи Blum будет заключаться в ее гибридной модели (CeDeFi), что позволит юзерам осуществлять торговлю непосредственно из сторонних криптовалютных кошельков практически во всех сетях блокчейн. Что касается различных криптовалютных проектов, то они получат возможность размещать свои токены в монете Blum в автоматическом режиме, для чего разработано удобное и безопасное ПО, осуществляющее базовые проверки непосредственно перед листингом.
Будущее биржи выглядит на сегодняшний момент вполне светлым и радужным (в хорошем смысле этого слова). У проекта точно будет большой пул приверженцев, которые на данный момент не могут работать Binance.
Таким образом, даже хайп не требуется создавать как-то искусственно, ведь интерес к продукту уже огромный и будет только расти. А это главное, что сейчас требуется понимать. Далее все будет идти своим чередом и важно не терять время, следить за новостями и использовать все возможности, которые будут предоставляться на том или ином этапе. Смотрите Дорожную карту проекта Blum
- Автоматизированное размещение токенов: Blum предлагает удобную систему автоматического размещения токенов для криптопроектов, что упрощает процесс листинга и позволяет быстро запустить свой токен на платформе.
- Основные проверки перед листингом: Перед добавлением токенов в листинг, биржа будет проволить базовые проверки, включая анализ технологии проекта, уровень ликвидности и аудиторию проекта, что способствует качественному отбору проектов.
- Лицензия в Грузии: Проект нацелен на клиентов в регионе Азии и имеет планы на получение лицензии в качестве поставщика виртуальных активов в стране Грузия. Это позволит обеспечить прозрачность и юридическую защиту для пользователей платформы.
- Быстрый доступ к проверенным активам: Вы получите уникальную возможность первыми приобрести любой токен благодаря гибридной модели CEX/DEX, включая даже мем-токены до того, как они станут широко известными.
- Все удобно собрано в одном месте, без необходимости проходить регистрацию и верификацию! Возможно совершать сделки и проводить торговлю прямо из своего кошелька, такого как MetaMask или Trust Wallet, на различных блокчейн-сетях, таких как Ethereum, Cosmos, Solana, BNB, AVAX, Arbitrum, Polygon и других.
+30
миллионов
пользователей
Как получить Blum Points
Из телеграм юзер попадает в приложение, где ему «падает» стартовое число монет. Далее все очень просто – каждый 8 часов можно зайти в приложение и забрать новую фиксированную порцию коинов. Кроме того пользователю дают бонусы если приложение посещается им ежедневно. Помимо прочего монету можно фармить, исполняя простенькие задания — к примеру, подписка на соцсети проекта и приглашение фолловеров (френдов).
Также можно добавить себе в пул Blum коинов, сыграв в «Drop Game». Смысл и техника тут несложные – по экрану ползут зеленые снежинки, по ним требуется тапать. Одна снежинка это +1 бонус. Синяя снежинка временно замораживает экран и дает возможность натапать больше, есть и минус - бомба, сжигающая заработанные в мини игре пойнты.
|Награды за ежедневный вход в приложение
|День 1: 10 токенов BP + 1 Game Pass
|День 2: 20 токенов BP + 2 Game Pass
|День 3: 30 токенов BP + 3 Game Pass
|День 4: 40 токенов BP + 4 Game Pass
|День 5: 50 токенов BP + 5 Game Pass
|День 6: 60 токенов BP + 6 Game Pass
|День 7: 70 токенов BP + 7 Game Pass
Принимайте участие в игре: Используйте свои игровые абонементы для участия в Drop Game. Каждая попытка в игре требует одного Game Pass. В игре нужно ловить как можно больше падающих предметов за ограниченное время. Каждый пойманный предмет превращается в очки Blum, быстро увеличивая ваш баланс.
Владимир Смеркис @SmerkisCrypto, является сооснователем Blum.io, быший руководитель Binance в странах СНГ с 2021 по 2023 год. Автор статей для Cointelegraph.com и Forbes, а также является создателем радио-программы о технологиях под названием "Силиконовые Дали".Владимир Смеркис
Глеб Костарев @cryptogleb, занимал должность исполнительного вице-президента в компании Binance и возглавлял развитие в регионах Восточной Европы, СНГ, Азии, Турции, Австралии и Новой Зеландии, охватывая более 60 стран.Глеб Костарев
Экс региональные менеджеры топ уровня компании Binance Глеб Костарев и Владимир Смеркис являются основателями проекта Blum. Они покинули свои должности после ухода Binance с российского рынка. В настоящее время Костарев и Смеркис проживают в Дубае, тем не менее, по их словам в ОАЭ не планируется создавать центральный офис Blum.
Что можно сказать относительно данной информации? Однозначно, что иметь в качестве основателей нового проекта столь известных и опытных деятелей в области криптовалют – это настоящий подарок. Таким образом решается практически ключевая проблема – привлечение внимания со старта. Каждый криптовалютный активист, который хоть сколь-нибудь следил в последние годы за тем, что происходит в индустрии, просто не может пропустить такой проект. Binance ушел, но замена ему Blum.
А вы знаете хоть один неуспешный проект Binance? Вот именно. Такое ощущение, что само по себе это слово является залогом прибыли.
Сколько будет стоить и когда листинг
В настоящее время отсутствует информация относительно того, когда можно будет осуществить вывод заработка и сколько будет стоить blum. Любопытно, что даже даты не найти в дорожной карте. Но Airdrop ни кто не отменял!
Но не стоит пугаться, ведь проект пока на начальном (плюс - минус) этапе, так что вполне понятно, почему про даты листинга пока что мало известно – руководство будет еще неоднократно менять даты и планы чтобы обеспечить максимально выгодные условия и подготовить всю техническую базу во избежание падений серверов, сбоев, взломов, багов и иже с ними. И это все выглядит гораздо лучше, чем если бы проект постарался провести листинг в заранее определенную дату несмотря на возможные технические недоработки или иные проблемы. С такими вещами не стоит шутить – практика других проектов уже неоднократно это доказала на практике.
Кстати говоря, известно, что в Blum инвестировал небезызвестный инкубатор Binance Labs, так что огромна вероятность того что листинг монеты одним из первых пройдет именно на данной криптовалютной бирже. Это хороший знак и лишний плюсик в копилку проекта, так что просто нельзя тут это не указать. Но оптимизм оптимизмом, а делать точные предсказания относительно сколько будет стоит Blum coin – пока рано.
Причина тому не только ранние этапы и засекреченная почти что наполовину (если не полностью) дорожная карта, но и то, что нет полной информации относительно токеномики, к примеру, сколько составит по итогу вся эмиссия и ее принцип распределения. Наиболее ранний момент, когда юзеры поймут сколько стоит blum — на этапе премаркета, который будет иметь место непосредственно перед листингом на криптовалютных биржах.
По поводу того когда листинг – тут точной информации нет, но если судить, что MPC кошелек появится никак не раньше чем через тройку месяцев – все становится более-менее понятно в плане сроков. Так как это будет основной ответ на вопрос Blum как вывести – то по срокам ответим – не ранее чем в начале осени 2024.
Перспективы стоимости Blum
В сети постоянно возникает вопрос Blum сколько в рублях может стоить, и это вполне понятно.
Но надо понимать, что огромное значение в формировании нормальной адекватной цены токена будет играть то, насколько активно будет проходить развитие самой биржи Blum, своевременного и корректного внедрения анонсированных функций и рост пользовательской базы. Если все это будет успешно, то будет стоить Blum coin вполне реальных денег, так сказать. Точнее сказать сложно, но лучший ориентир будет опыт Бинанса.
Вспомните сколько мог получить средний юзер до листинга, сколько монета стоила на старте и какой уверенный курс она показывает сейчас. В принципе у Blum есть все шансы при грамотном менеджменте добиться схожих результатов, а может и лучших - с учетом новых трендов телеграмм фармилок и развивающегося вокруг проекта немалого хайпа уже сейчас.
Говоря о возможных будущих успехах проекта и всевозможных впечатляющих восходящих динамиках, нельзя также забывать и о том, что многое будет также зависеть от состояния рынка криптовалют, уровня биткойна, индекса страха и т.д. ведь отнюдь не редко альткоины демонстрирую синхронность колебаний курса в рамках общего тренда.
Возможно это как раз и одна из причин тайной дорожной карты – ведь время листинга надо еще подгадать и вписаться в тренды, что называется, на волне, а не под волной. Если вы понимаете, о чем мы говорим.
Реферальная программа
Blum рефералы – в игре тоже важны. Пока их максимум десять, но надеемся, что число будет расти. Регулярно можно фармить процент с дохода рефералов и это тоже замечательно, причем дает ощутимые прибавки, даже больше чем от дроп игры или бонусов за задания (пока что это в основном различные действия в социальных сетях и т.д.).
- За реферала первого уровня вы получаете 10% от собранных им токенов
- За реферала второго уровня вы получаете 2,5% от собранных им токенов
В принципе если вы думаете есть ли смысл формировать пул фолловеров (френдов) то смысл есть. И больше десяти, так как постепенно должны открывать возможность пригласить больше рефералов.
Так что лучше иметь в запасе людей и подключать их по мере появления новых изменений в правилах. Вообще наличие сообщества и последователей в любом крипто проекте – это возможность заработать больше. Гораздо больше – на порядок Так что подключайте все свои таланты и возможности организации команд и вперед!
Комьюнити CosaNostra
CosaNostra (Tribes) - это объединение опытных криптанов с разными лидерами, каждый из которых специализируется в своей области и имеет своих последователей. Наше сообщество представляет собой проект с собственными ресурсами и мероприятиями. Вступление в наше сообщество не является обязательным, это привилегия. Нет необходимости платить или выполнять сверхъестественные действия — достаточно быть адекватным человеком с развитым критическим мышлением. Комьюнити всегда откликнется на ваш запрос взаимностью, что можно проверить, обратившись за помощью или задав вопрос в чате.
FAQ
-
Можно ли купить Blum Points?
-
Фарминг токенов $BP это бесплатно?
Да. Никому не чего платить не нужно. Внутри приложения нет модели покупки. Чтобы фармить токены Вам достаточно один раз в 8 часов заходить в приложение и нажимать кнопку клейма монет.
-
Правда ли что в проект инвестирует биржа Binance?
Прямых заявлений от основателей проекта не было об инвестициях в проект биржей Binance. Но мы знаем точно, что инкубатор Binance Labs вложил средства в данный проект, что может привести к возможному добавлению токена Blum на бирже Binance. Однако сложно предсказать будущую стоимость токена, так как детали токеномики проекта, включая общее количество выпущенных токенов и их распределение, пока не являются полностью известными.
-
Можно ли скачать приложение Blum на телефон?
В данный момент в этом нет никакой необходимости. Все действия происходят в mini app приложения Телеграма. В дальнейшем планируется разработка приложения, которые Вы сможете скачать с Google Play и App Store.
-
Какие биржи могут разместить токен?
Данный вопрос только на первый взгляд кажется прозрачным. Все будет упираться по сути в том, будет ли сразу же листинг на Binance или по каким-либо причинам этого не произойдет. Пока что информации об этом нет и это вполне понятно, еще рано и такая информация появляется не сразу и не вдруг. Но что можно предсказать по этому поводу, основываясь, так сказать, на косвенных данных… Полагаем, что с учетом связи проектов через личности основателей Blum – высока вероятность первостепенного листинга на Бинанс. И если это будет реализовано, то остальные биржи будут иметь второстепенный характер – они пойдут уже в тренде и влияние на стартовую цену Blum койна будет играть именно факт листинга на крупнейшей мировой бирже – это вполне понятно даже новичку.
-
Как криптобиржа планирует зарабатывать?
Компаниям в области криптовалют будет предоставлена возможность автоматически внедрять свои токены в платформу Blum. Этот процесс будет реализован с применением специализированного программного обеспечения, заранее проводящего основные проверки перед добавлением токенов в листинг (включая анализ технологии, уровень ликвидности и размер пользовательской базы). А блум соответственно будет получать процент от торговли этих токенов.