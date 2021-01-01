Сколько будет стоить и когда листинг

В настоящее время отсутствует информация относительно того, когда можно будет осуществить вывод заработка и сколько будет стоить blum. Любопытно, что даже даты не найти в дорожной карте. Но Airdrop ни кто не отменял!

Но не стоит пугаться, ведь проект пока на начальном (плюс - минус) этапе, так что вполне понятно, почему про даты листинга пока что мало известно – руководство будет еще неоднократно менять даты и планы чтобы обеспечить максимально выгодные условия и подготовить всю техническую базу во избежание падений серверов, сбоев, взломов, багов и иже с ними. И это все выглядит гораздо лучше, чем если бы проект постарался провести листинг в заранее определенную дату несмотря на возможные технические недоработки или иные проблемы. С такими вещами не стоит шутить – практика других проектов уже неоднократно это доказала на практике.

Кстати говоря, известно, что в Blum инвестировал небезызвестный инкубатор Binance Labs, так что огромна вероятность того что листинг монеты одним из первых пройдет именно на данной криптовалютной бирже. Это хороший знак и лишний плюсик в копилку проекта, так что просто нельзя тут это не указать. Но оптимизм оптимизмом, а делать точные предсказания относительно сколько будет стоит Blum coin – пока рано.

Причина тому не только ранние этапы и засекреченная почти что наполовину (если не полностью) дорожная карта, но и то, что нет полной информации относительно токеномики, к примеру, сколько составит по итогу вся эмиссия и ее принцип распределения. Наиболее ранний момент, когда юзеры поймут сколько стоит blum — на этапе премаркета, который будет иметь место непосредственно перед листингом на криптовалютных биржах.

По поводу того когда листинг – тут точной информации нет, но если судить, что MPC кошелек появится никак не раньше чем через тройку месяцев – все становится более-менее понятно в плане сроков. Так как это будет основной ответ на вопрос Blum как вывести – то по срокам ответим – не ранее чем в начале осени 2024.

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Перспективы стоимости Blum

В сети постоянно возникает вопрос Blum сколько в рублях может стоить, и это вполне понятно.

Но надо понимать, что огромное значение в формировании нормальной адекватной цены токена будет играть то, насколько активно будет проходить развитие самой биржи Blum, своевременного и корректного внедрения анонсированных функций и рост пользовательской базы. Если все это будет успешно, то будет стоить Blum coin вполне реальных денег, так сказать. Точнее сказать сложно, но лучший ориентир будет опыт Бинанса.

Вспомните сколько мог получить средний юзер до листинга, сколько монета стоила на старте и какой уверенный курс она показывает сейчас. В принципе у Blum есть все шансы при грамотном менеджменте добиться схожих результатов, а может и лучших - с учетом новых трендов телеграмм фармилок и развивающегося вокруг проекта немалого хайпа уже сейчас.

Говоря о возможных будущих успехах проекта и всевозможных впечатляющих восходящих динамиках, нельзя также забывать и о том, что многое будет также зависеть от состояния рынка криптовалют, уровня биткойна, индекса страха и т.д. ведь отнюдь не редко альткоины демонстрирую синхронность колебаний курса в рамках общего тренда.

Возможно это как раз и одна из причин тайной дорожной карты – ведь время листинга надо еще подгадать и вписаться в тренды, что называется, на волне, а не под волной. Если вы понимаете, о чем мы говорим.

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Реферальная программа

Blum рефералы – в игре тоже важны. Пока их максимум десять, но надеемся, что число будет расти. Регулярно можно фармить процент с дохода рефералов и это тоже замечательно, причем дает ощутимые прибавки, даже больше чем от дроп игры или бонусов за задания (пока что это в основном различные действия в социальных сетях и т.д.).

За реферала первого уровня вы получаете 10% от собранных им токенов

За реферала второго уровня вы получаете 2,5% от собранных им токенов

В принципе если вы думаете есть ли смысл формировать пул фолловеров (френдов) то смысл есть. И больше десяти, так как постепенно должны открывать возможность пригласить больше рефералов.

Так что лучше иметь в запасе людей и подключать их по мере появления новых изменений в правилах. Вообще наличие сообщества и последователей в любом крипто проекте – это возможность заработать больше. Гораздо больше – на порядок Так что подключайте все свои таланты и возможности организации команд и вперед!

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